春節旅遊預熱　攜程半日揚逾5%　預告本港新年假期呢日出境最繁忙

攜程（9961）發佈2025年農曆新年旅行趨勢，今日（24日）資金再炒旅遊概念，最新報542元，升5.4%，成交額為6.43億元。



Trip.com港台地區產品及市務總監，兼香港區域經理葉卓銘公佈，受惠於香港「請2放9」的長假期安排，出境航班預訂量較去年同期上升，而1月25日的本周六，將成為最繁忙的出境日期。



港人偏愛短途遊 本地景點迪士尼最受捧

港人的短途旅遊偏好明顯，超過50%的預訂集中在短途目的地，首選目的地包括日本、中國內地、泰國、台灣及韓國。

而在入境旅遊方面，預定量同樣按年上升，半數旅客為千禧世代。論及本地景點，則迪士尼樂園、海洋公園及山頂纜車等最受歡迎。

景點類兒童票銷量增42% 旅客消費力提升

宏觀方面，今年亞太地區各地普遍享有較長假期，內地「請2放11」、韓國「請1放9」及新加坡「請1放5」等，帶動區內旅遊，特別是親子旅遊需求上升，日本環球影城、東京迪士尼樂園等親子景點銷量增長，景點類別兒童票更錄得42%升幅。

此外，攜程指，旅客消費力的提升也為新趨勢。今年農曆新年期間，商務艙和頭等艙的預訂量均錄得顯著增長。