攜程走高未現技術回調　料股價受惠資金繼續看好｜彭偉新

攜程集團剛公佈了今個財年的第3季業績，營業收入為159億元人民幣，同比上升16%，而淨利潤為68億元人民幣，按年升24%，當中，以國際業務的增長最強勁，出境酒店及機票預訂已恢復至2019年疫情前的1.2倍集團的毛利為131億元人民幣，毛利率為82.3%，稍為低於2023年同業的82.6%。市場預期攜程集團2024年全年的每股盈利為26.87港元，以現價計算相等於2024年的17.8倍市盈率，而2025年每股盈利則會按年上升9.4%至29.39港元，2025年的預測市盈率為16.2倍。



攜程集團上個交易日以 501.5 港元收市，全日上升 4.1 港元或 0.82%。集團過去5年的平均Beta值為 0.39，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 548.5 港元，而最低位則曾見 251.4港元，股價於過去52周累計上升 79.7%，股價表現跑贏標普500指數 49.92%，以現價 501.5 港元計，攜程集團－Ｓ的股價較 50 天線高出 7.74%，另外，現價亦較 200 天線高出 28.37%，技術走勢上未有出現高高而觸發技術回調的情況，相信在資金繼續看好下，可帶動攜程集團的股價進一步向好。

攜程集團－Ｓ(09961)於今年7月2日至11月19日期間的資金流狀況。（圖1）

攜程集團於今年6月27日至今年11月19日期間的股價共錄得34.31%的升幅，期間共錄得82.25 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的63.07 億港元(見圖1)，而散戶則佔當中的19.2 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.72%；而最低則跌至-1.43%，而到11月19日當日則為8.2%，反映大戶資金動力正在改善中，尤其是圖中第三欄中所示，反映坐貨比率的走勢線由低位反彈，顯示出資金流比相比成交額的比率正在回升中，這將有助股價可以繼續受資金追入的推動而向好。

股價自今年8月5日見300.20港元的低部後，便開始逐步回升，在股價成功升破20天線及50天線後，股價於9月中迅速升上最高位548.5港元後曾一度回調至20天線，剛好亦回調了整個升浪總升幅的38.2%後，在449.2港元見支持，更一度再重返高位見541.00港元後，再度見頂回落，更一度跌至11月15日低位461.6港元，未有失守50天線外，亦未有失守前升浪總升幅的38.2%，而且當日的9天RSI亦未有跌穿30，走勢整上升動力較大。由於未有失守38.2%的回調目標，技術上有望作進一步的反彈並會再試回之前的高位。投倶者可以在500港元水平買入，上望之前高位548港元，至於股價若一旦失守50天線約468港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。