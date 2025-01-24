01消息｜滙豐重啟轉按回贈最高0.28%　分析：H按封頂息高礙轉按

有市場人士向《香港01》透露，滙豐銀行為現契樓及針對轉按，恢復提供銀行同業拆息按揭（H按），並重啟現金回贈，比率介乎0.1%至0.28%。目前四大行均已重啟轉按回贈，目前最高為中銀香港的0.28%。



莊錦輝﹕銀行新一年積極重回按揭市場

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，不少銀行早前陸續恢復轉按回贈，但滙豐一直未有動作，惟隨著新一年銀行為業績「跑數」，積極重回按揭市場，而爭取轉按份額就是其中一途。

他續指，滙豐重啟轉按優惠，惟回贈比率與其他銀行仍有相當大的差距，部分中小銀行轉按回贈高達1%，客戶其實有相當多選擇。另一方面，目前實際按息仍遠高於2至3年前，令有意轉按的業主卻步，假如H按封頂利率能夠下調，客戶轉按慳息兼賺現金回贈，便能更有效地刺激轉按市場。

經絡曹德明：銀行對按揭業務取態積極對樓按市場有正面支持作用

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，踏入新一年，各銀行已開始爭取上半年的按揭業務，並推出不同類型的按揭計劃及優惠吸客，相信上半年銀行對按揭業務取態將保持積極，對樓按市場有正面支持作用。

曹德明續指，雖然有大型銀行恢復轉按現金回贈，不過現時新造按息仍未回落至加息周期前的低水平，樓價亦由2021年歷史高位回落逾2成半，早幾年前大部份買家透過高成數按揭上會，現時想轉按亦大機會面對估價不足問題，加上銀行轉按現金回贈仍然偏低，未誘發到業主的轉按意欲，轉按誘因未有大增的情況下，主要由少量加按套現、除名及發展商高成數按揭轉按慳息的業主作支撐。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，隨著去年啟動減息及10月中樓按全面放寬後，銀行在第四季按揭取態已轉趨積極，適逢年頭銀行為新一年業績籌謀，再加上樓巿回穩，而銀行已在早前加快減P，按息未有再下調空間的情況下，反而因去年曾下調按揭現金回贈造就現時有空間調升，目前大銀行現金回贈主要介乎貸款額之0.1%至0.3%或以上，有大銀行調升現金回贈與其他大銀行睇齊，相信有助平衡競爭力避免客源流失，對用家來說亦是好事的雙贏局面。