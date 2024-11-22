01消息｜大行重啟轉按現金回贈　中銀香港高達0.3%　中小行料跟隨

繼早前《香港01》獨家報道，恒生（0011）等三大行重啟新造按揭現金回贈後。市場再度傳出消息，有大行並重啟轉按現金回贈，按揭金額達200萬元或以上有0.2%，而500萬元或以上為0.25%；800萬元或以上為0.3%，該行正為按揭龍頭行中銀香港（2388）。有市場消息向《香港01》稱，其他大行如恒生及渣打（2888），會和中銀香港一樣，按個別情況，批出轉按優惠，而中小行也正擬計劃跟隨重啟。



市場消息稱，中銀香港重啟轉按現金回贈。(資料圖片)

三大行根據個別情況批出按揭優惠

按揭龍頭行中銀香港重啟轉按現金回贈，按揭金額達200萬元或以上有0.2%，而500萬元或以上為0.25%；800萬元或以上為0.3%。

消息人士稱，至於新造按揭方面，目前仍然只有中銀香港、渣打及恒生提供現金回贈。恒生回贈額度介乎0.1至0.25%，渣打按揭額度600萬以上，可享有0.1至0.2%的回贈，中銀香港所有新買樓包括一手現樓、樓花及按保，按揭金額達100萬元以上，能夠獲得0.1%現金回贈，200萬元以上有0.2%回贈，1,000萬元以上便能獲得最高0.25%回贈。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝解釋，隨著本地銀行開始為明年業績「跑數」，銀行採取最直接的現金回贈的方式，吸引客戶選用銀行的轉按服務。目前市場上已經有數間銀行搶先調整轉按回贈，預計其他銀行也會隨之反應，短期內回贈比率將會提升。

星之谷：中小銀行回贈比率料優於大型銀行

莊錦輝指出，中小型銀行在提供回贈方面通常較為進取，預計此次中小銀行的回贈比率將優於大型銀行。因此，對於有轉按需求的客戶，建議全面比較不同銀行的優惠，以選擇最佳的按揭計劃。

他認為，銀行重新提供轉按回贈，將有助於提升轉按市場的氣氛。對業主來說，轉按所得現金回贈可幫補供樓開支。而目前使用發展商按揭的業主，也應適時考慮轉按，以減輕發展商按揭的高息供樓開支。