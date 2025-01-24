財政預算案｜瑞銀料政府放寬CIES住宅投資限制　刺激內地買家需求

瑞銀預期香港政府將於2月的財政預算案中，進一步放寬新資本投資者入境計劃（CIES）的住宅投資限制。目前只有價值逾5,000萬元的住宅物業，才合資格納入有關計劃。

該行又預期若政府全面納入住宅物業於新投資移民計劃範疇，相信會有助刺激內地買家對於房地產投資的需求，因本港租金回報率達3.6厘，明顯高於內地一線城市低於2厘。



政府於1月初放寬「新資本投資者入境計劃」要求，降低擁有資產的時限門檻，申請者擁有至少3,000萬元絕對實益資產的時間，由至少兩年縮短至六個月，且與家庭成員共有資產的個人部分亦會獲考慮，同時申請人個人公司的投資將計入合資格投資金額內，有關措施將年3月1日起生效。

該行相信措施生效後，合資格的申請將會大幅上升，對本港豪宅市場帶來支持。

香港居民對未來置業情緒有改善

瑞銀又指出，去年12月與千名香港居民交談，發現香港居民對未來1至2年的置業情緒較1年前有所改善，上升5個百分點至23%，而且他們對樓價長遠看法的悲觀程度略有減少。雖然受訪香港居民中，憂慮加息及不確定政治環境的數目減少，但更多人關注未來的房屋供應，同時更多本地人預期未來12個月會有一個穩定的就業環境。從調查結果可見，本港樓市的基本需求仍然健康，維持今年本港樓價平穩的預測。

瑞銀又稱，根據調查，相對於內地買家，本地置業者更喜歡面積較大的單位及一手樓，而且他們對預售樓花的接受程度更高，對交通、附近環境及學校網絡的關注度較低，而且對地區的偏好分布較平均。