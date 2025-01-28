美股｜道指收市升289點　納指挫3.07%　Nvidia瀉近17%

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）日前發布最新模型後，周一（1月27日）觸發多隻美股科技股重挫。其中，AI晶片龍頭Nvidia至收市挫16.97%，每股收報118.42美元。納指最多曾跌逾3.7%，至收市跌3.07%，與標指跌幅均為去年12月18日以來最大。道指最多曾跌397點，至收市反升289點。



圖為2025年1月27日拍攝的圖片，顯示Deepseek的標誌。（Reuters）

中概股指數收漲0.10% 恒指夜期高水233點

道指收市報44,713.58點，升289.33點或0.65%；納指收報19,341.83點，跌612.47點或3.07%。標普500指數收報6,012.28點，挫88.96點或1.46%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.10%。其中，阿里巴巴漲0.96%。恒指夜市期指收報20,431點，升167點，較恒指收市20,197點，高水233點，成交20,882張。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

博通瀉逾17% 美光科技挫逾11%

晶片股博通（Broadcom）跌17.40%、美光科技（Micron Technology）挫11.67%、Marvell Technology跌19.11% 。

AI伺服器製造商戴爾（DELL）和超微電腦（Super Micro Computer）分別下跌8.70%和12.52%。數據中心營運商也遭遇重挫，Digital Realty下跌8.73%。

大型科技股方面，微軟（Microsoft） 跌2.14%、Google母公司Alphabet跌逾4%。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元兌日圓失守155 紐約期油跌2% 現貨金價跌1%

油價下跌 。紐約原油期貨每桶收報73.17美元，跌1.49美元或2.0%。倫敦布蘭特期油收報77.08美元，跌1.42美元或1.81%

金價下跌，現貨黃金每盎司最新報2,741.39美元，跌1.08%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報1101,582.69美元、24小時內跌逾3%。