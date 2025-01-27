DeepSeek新模型面世為何震散多隻美股　美媒：引起對開發成本疑問

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）1月20日發布最新DeepSeek-R1模型後，因其開發成本低、性能直追OpenAI等公司的產品，備受矽谷關注，1月27日更導致多隻美股科技股重挫，包括股王Nvidia（NVDA）。美媒引述分析師指出，DeepSeek的明顯進步引發外界對開發AI系統所需成本的疑問，DeepSeek所能採用的資源無法及得上美國科技巨企，但已足夠開發出極具競爭力的模型。



美媒投資者商業日報（Investor's Business Daily）1月27日刊文指出，DeepSeek倚重於廣泛讓人採用的開源（open source）技術，在建立AI模型方面，有報道指其使用英偉達（Nvidia）功能較低的H800晶片，也有公司質疑其突破美國出口封鎖，擁有大量先進的英偉達H100晶片。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

在DeepSeek成為焦點後，Nvidia於1月27日盤前大跌逾11%，另有多隻科技股也重挫，如台積電（TSM）、美光科技（MU）等。

美國大型科企一直投入大量資金用於開發AI系統，分析師Srini Pajjuri指，DeepSeek顯然無法像美國巨型科企般擁有極強大運算能力的資源，但已能夠開發出一種看似極具競爭力的模型，此引發「一個自然的問題是，DeepSeek的出現，將如何影響運算強度的增長及對硬體或半導體的需求？」

圖為DeepSeek公司標誌（Getty Images）

另一分析師Edward Yardeni指出，DeepSeek對美股七雄（Magnificent 7）來說可以是壞消息，也可以是好消息。在壞消息來說，DeepSeek可能影響到它們打算用昂貴的AI服務主宰AI市場的計劃。

在好消息來說，大型科企可以向DeepSeek取經，使用更便宜的GPU來建立AI系統，有助它們減少資本支出，繼而提高利潤，分析師指「此對Nvidia來說可能不是一個令人高興的發展。」多家大型科企一直從Nvidia大手購入高端產品，以訓練其AI模型。