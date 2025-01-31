Intel上季業績勝預期　盤後漲超3%　料今年首季收入最多127億美元

Intel（英特爾）公布截至去年底止第四季業績。季內調整後EPS為0.13元（美元‧下同），分析師預期為0.12元。四季度營收142.6億元，分析師預期138.1億元。英特爾盤後漲超3%。



該公司上季來自數據中心和人工智能（AI）營收為33.9億元，分析師預期33.7億元。來自客戶計算營收80.2億元，分析師預期78.8億元；代工業務（Intel Foundry）營收45億元，符合分析師預期。

上季該公司調整後毛利潤率42.1%，分析師預期39.5%。18A處理技術現在已經得到驗證，正為18A客戶們談判合理的定價。推出競爭性的數據中心晶片還需假以時日。由於美國總統特朗普關稅威脅的緣故，某些需求被提前至四季度落實。公司沒有透露關於尋找/招聘首席執行官（CEO）的訊息。

料今年首季經調整EPS為零

公司領導層表示，對業績預期持審慎態度，預期今年首季調整後EPS為零，分析師預期0.08美元。收入介乎117億元至127億元，分析師預期128.5億元。2025年外部代工營收將主要來自封裝，晶圓代工將從2027年帶來實質性的收入。