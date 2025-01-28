DeepSeek震驚市場　Intel前CEO：反應過度　沒影響高性能晶片需求

DeepSeek用低成本創造出同等性能模型的消息轟動金融市場，導致科技股佔比較高的納斯達克指數（Nasdaq）下跌超過3%，全球晶片製造商和資料中心的股票也遭到拋售。英特爾（Intel）前行政總裁基辛格（Pat Gelsinger）1月27日表示：市場反應過度。



DeepSeek推理模型DeepSeek-R1在1月20日發布後引起關注，性能被指可比肩美國OpenAI最新模型，且運行成本遠低得多。並且這些突破是在使用性能相對低的晶片的情況下實現，這引發外界對英偉達（Nvidia，又譯輝達）等晶片股需求可能下降的擔憂。

面對市場的擔憂，基辛格周一（27日）在社交平台X上發貼表示，市場對DeepSeek的新AI模型反應過度，強調更高效的運算不會削弱對晶片的需求，反而會進一步擴大市場規模。

他稱，DeepSeek降低成本與提高效率的技術創新，將促使運算進一步普及，反而會帶動更大的市場需求。此外，他讚揚DeepSeek的中國工程師在資源有限的情況下採取創新的解決方案，實現技術突破。