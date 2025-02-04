騰訊等為基石投資者　茶飲股古茗招股　入場費4016元｜新股IPO

內地茶飲股古茗（1364）招股，並且引入騰訊（0700）為基石投資者。古茗擬全球發售約1.59億股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份1586.12萬股，國際發售股份約1.43億股；2025年2月4日至2月7日招股，預期定價日為2月10日；發售價將為每股發售股份8.68元至9.94元，每手買賣單位為400股，入場費約4,016元。



高盛及瑞銀集團為聯席保薦人；預期股份將於2025年2月12日開始在聯交所買賣。

去年首9個月GMV 166億元人民幣

公司是一家行業領先、快速增長的中國現制飲品企業。按2023年的商品銷售額(GMV)及截至2023年12月31日的門店數量計，「古茗」均是中國最大的大眾現製茶飲店品牌，亦是全價格帶下中國第二大現製茶飲店品牌。於2023年，公司的GMV為192億元人民幣，較2022年增加37.2%。截至2024年9月30日止九個月，公司的GMV為166億元人民幣，較2023年同期增加20.4%，增長率超過其他前十大現製茶飲店品牌中的大多數。截至2023年12月31日，公司的門店網絡涵蓋9,001家門店，較2022年12月31日增加35.0%，並於截至2024年9月30日擴展至9,778家門店。

2023年1月7日，上海，騰訊。（視覺中國）

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購按發售價可購買的相關數目發售股份，總額最多約7100萬美元(或約5.53億港元)。基石投資者包括Huang River Investment Limited(由騰訊控股(00700.HK)全資擁有)、GM Charm Yield (BVI) Limited、LVC(LVC由Lijun Lin最終控制)、Long-Z Fund I, LP以及Duckling Fund, L.P.。基於發售價每股發售股份9.31元(即指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為5,940.92萬股，佔全球發售項下發售股份約37.46%，及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額約2.55%(假設發售量調整權及超額配股權並無獲行使)。

公司估計將按發售價每股發售股份9.31元(即指示性發售價範圍的中位數)收取全球發售所得款項淨額約13.56億元(假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)或18.13億元(倘發售量調整權及超額配股權獲悉數行使)。

根據公司的戰略，公司計劃將全球發售所得款項淨額作以下用途：所得款項淨額約25%將用作擴充公司的訊息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化；所得款項淨額約25%將用作加強公司的供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；所得款項淨額約20%將用作加強品牌建設和與消費者聯繫以及採取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度；所得款項淨額約10%將用於在公司持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強公司對加盟商的支持，並進一步建立緊密的加盟商團體；所得款項淨額約10%將用作聘用產品研發方面的專家及提升公司的產品研發能力；以及所得款項淨額約10%預計將用作營運資金及其他一般企業用途。