精明應對退休生活！選擇合適延期年金輕鬆掌控未來

隨著港人壽命延長，退休後的生活可能長達20年¹或更久。單靠強積金或現金儲蓄，未必足以支持這段漫長的生活。選擇一個合適的年金計劃，就能讓你為未來的穩定收入提早儲備，應對退休後的各種變化。但市面上眾多年金保單產品，應該如何選擇合適的方案？年金保單要穩定可靠及配合個人需要，重點還須放在保費金額、繳付保費年期、年金收入金額及派發年期等等。想挑選一份合適的年金保單，就即看內文，助你輕鬆掌控未來！



人生充滿變數 「萬通延期年金3」助你開展完美退休人生

30至50歲是人生中的博殺期，亦是規劃退休生活的黃金時期。這段時間，你可能正處於事業發展的高峰期，收入穩定同時有機會累積一定的財富。這不僅是建立退休儲備的最佳時機，更是為未來生活質素奠定基礎的黃金階段。

你需要一個能配合你個人需要的退休計劃，而年金保單能在退休後提供穩定收入。如何選擇合適的年金保單？為配合不同的個人需要，年金保單產品應要提供多項保費供款期、累積期和年金期讓大家選擇。以萬通保險推出的「萬通延期年金3」作為例子，其設計是針對不同的需要，提供多元選擇，包括5年或10年保費供款期及10年、20年或30年累積期的選項，可讓你因應自己的財務狀況，逐步累積退休儲備，為未來的穩定收入建立基礎。而年金期方面，則可以選擇固定的10年或20年，或新增的終身年金期， 為日後退休生活提供不同理財方案。

除此之外，「萬通延期年金3」還提供不同的年金收取方式。就年金期內，你可以選擇收取每月年金入息，用於日常生活開支，讓你在退休後的每一天都能輕鬆自在；你亦可選擇將每月年金入息積存於保單內，讓它滾存生息增值，日後可隨時提取，且無需額外手續費。這樣的年金收取方式既可助你應付日常開支的需求，也可幫助你應對突發性開支作準備，例如家庭醫療費用、子女教育費用或其他財務需求。

穩定收入 × 扣稅機會 一舉兩得

市面上有些扣稅年金産品除保證每月年金入息外，還派發非保證每月年金入息。以「萬通延期年金3」為例子，它提供穩定的收入來源，包括保證的每月年金入息及非保證的每月年金入息，希望為你的基本生活提供穩定支持外，還可讓你擁有高質素的退休生活，享受豐盛的人生。

更值得留意的是，這個産品是為保險業監管局認證的合資格延期年金保單(QDAP)，符合香港《稅務條例》（第 112 章）所定義的「合資格延期年金保單」（“Qualifying Deferred Annuity Policy”）讓你可申請稅務扣除。每名納稅人在每個課稅年度可以就繳付合資格延期年金保費及強積金自願性供款作出申請稅務扣除，其金額總和的上限為60,000港元；如夫妻二人均有應課稅的收入，每個課稅年度二人的稅務扣除總額上限合共為12萬港元。對於納稅人來說，這不僅意味著可減輕當前的稅務負擔。如適當地運用省卻下來的稅款，可為生活增添更多保障及色彩。

舉個例子，如果個人的稅率屬於現時最高17%的水平，每年最多可節省 10,200港元稅款；如果夫妻二人稅率均屬最高水平，最多可節省 20,400港元。助你在未來的日子過得輕鬆無憂！

（有關稅務扣除詳情，請瀏覽稅務局的網頁 https://www.ird.gov.hk。）

45歲工程師提早部署退休 輕鬆享受人生！

陳先生是一位工程師，今年45歲，已婚並育有一名女兒。他希望能在65歲退休後，享有穩定的年金收入，讓他實現多年來的攝影夢想。因此，他選擇投保「萬通延期年金3」，每年繳付保費 8,000美元（相當於每年 62,400港元）。

陳先生選擇了20年的累積期和20年的年金期。從65歲開始，他每月可預期收到 4,171港元 的年金入息，其中包括 2,088港元 的保證入息以及 2,084港元 的非保證入息。在整個年金期內，他預期可累積收到1,001,089港元 的總入息，約為已繳保費總額的321%。此外，根據香港稅務政策，他每年可享高達 6萬港元²的稅務扣除機會，直接減輕了當前的財務負擔。這樣的安排，讓陳先生既能穩定規劃退休生活，也能從容應對未來的各種可能性，無論是追逐夢想還是面對挑戰，他都能輕鬆應對。

以上資訊僅作參考之用。有關保障詳情及條款、不保事項、以及主要產品風險，請參閱保單文件及產品冊子 (https://bit.ly/4gRnm63) 。

及早投保 為未來打好基礎

除評估自己需要外，還要留意個別年金方案的內部回報率（IRR）、個別年金産品的分紅實現率（Fulfillment Ratio）及退保價值（Surrender Value）等等。如想了解更多有關如何選擇合適年金保單，可瀏覽「保險業監管局」網站（https://www.ia.org.hk/tc/） 及「投資者及理財教育委員會」（投委會）網站（https://www.ifec.org.hk）。

提早規劃是享受穩定退休生活的關鍵。「合資格延期年金保單」（如「萬通延期年金3」）不僅提供穩定的退休收入，更可讓你申請稅務扣除，增添額外儲備。現在就聯絡你的保險顧問，為退休和家人的未來作出合適的選擇。提前行動，讓你的人生每個階段都更從容自在！

（本文所載的資料並不足以構成購買任何保險產品決定的依據。購買任何保險產品或進行有關保險決定前，應考慮個人的需要，並應尋求香港持牌保險中介人的意見及協助，進行財務需要分析/合適性評估。）

了解更多︰https://bit.ly/405OhE0

（資料及相片由客戶提供）