貿易戰｜中國下周一起對美國部份產品徵關稅　最高15%

中美貿易戰暫時尚未有停火跡象，內地宣布從2月10日起對部份美國產品加徵關稅，當中針對煤炭﹑天然氣加徵15%關稅，對原油﹑農業機械及皮卡車等加徵10%關稅。另一方面內地宣布針對Google進行反壟斷調查。



中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

對煤炭及天然氣徵收15%關稅

國際院關稅稅則委員會指出，美國政府宣佈以芬太尼等問題爲由對所有中國輸美商品加徵10%關稅。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。有關事項如下：

一、對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅。

二、對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。

三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

中美關係・中美貿易・中美經濟・中美貿易戰・中美晶片戰・美國關稅。（Reuters）

商務部﹕曾敦促美國糾正錯誤做法

商務部新聞發言人指出，2月1日，美方宣佈對中國有關產品加徵10%關稅，中方爲捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法。美方做法嚴重損害以規則爲基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員的強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

商務部發言人指出，中方是多邊貿易體制的堅定支持者和重要貢獻者，願與其他世貿成員一道，共同應對單邊主義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

列美兩企業入不可靠實體清單

另一方面，商務部發佈《不可靠實體清單工作機制關於將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單的公告》。爲維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。上述兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對上述實體採取相應措施。公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。公告自公佈之日起實施。

此外商務部、海關總署聯合發佈公告，決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。出口經營者出口上述物項應當依照《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》的相關規定向國務院商務主管部門申請許可。公告自發佈之日起正式實施。《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。