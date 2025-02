貿易戰｜兩聯儲局官員警告　關稅措施存推高美通脹風險

美國總統特朗普正推行大規模關稅措施,美國聯儲局兩名官員警告會帶來通脹風險。



波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯表示,特朗普政府周末宣布的全面關稅實際上不單導致最終商品價格上升,亦可能導致部分中間商品價格向上。但她承認,關於巨額關稅如何影響經濟的經驗不多,聯儲局難以確切知道情況將如何發展及作出何種政策回應,甚至可能沒有反應。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在另一場合警告,跟他有聯絡的企業正計劃轉嫁與關稅相關的任何成本,如果情況達到影響通脹預期的程度,聯儲局必須採取行動。

博斯蒂克亦指出,由於存在大量不確定性,很多事情都要靜觀其變,在目前利率水平下他樂意等待一段時間。

特朗普:U.S. President Donald Trump waves as he arrives on the South Lawn at the White House in Washington, U.S., February 2, 2025. (REUTERS)