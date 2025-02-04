貿易戰｜兩聯儲局官員警告　關稅措施存推高美通脹風險

美國總統特朗普正推行大規模關稅措施，美國聯儲局兩名官員警告會帶來通脹風險。



波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯表示，特朗普政府周末宣布的全面關稅實際上不單導致最終商品價格上升，亦可能導致部分中間商品價格向上。但她承認，關於巨額關稅如何影響經濟的經驗不多，聯儲局難以確切知道情況將如何發展及作出何種政策回應，甚至可能沒有反應。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在另一場合警告，跟他有聯絡的企業正計劃轉嫁與關稅相關的任何成本，如果情況達到影響通脹預期的程度，聯儲局必須採取行動。

博斯蒂克亦指出，由於存在大量不確定性，很多事情都要靜觀其變，在目前利率水平下他樂意等待一段時間。

特朗普：U.S. President Donald Trump waves as he arrives on the South Lawn at the White House in Washington, U.S., February 2, 2025. （REUTERS）

美加墨宣布延遲關稅措施30日

日前特朗普宣布從2月1日起，針對墨西哥及加拿大貨品徵收25%關稅，以及針對中國產品加徵10%關稅。其後加拿大宣布反擊措施。最新情況是美國﹑加拿大及墨西哥宣布延遲實施關稅措施30日。