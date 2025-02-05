美股｜道指收市漲134點　納指升1.35%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推遲對加拿大和墨西哥加徵關稅，市場期待中美之間取得突破。美股周二（2月4日）上揚，道指在一度跌近百點後，至收市反升134點 ，納指漲1.35%。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲2.65% 恒指夜期高水181點

道指收市報44,556.04點，升134.13點或0.30%；納指收報19,654.02點，升262.06點或1.35%。標普500指數收報6,037.88點，升43.31點或0.72%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲2.65%。其中，阿里巴巴升3.82%%。恒指夜市期指收報20,971點，升131點，較恒指收市20,789點，高水181點，成交19,800張。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Tesla及蘋果升逾2% Alphabet績前升2.47%

多隻大型股上揚，將於收市後公布季績的Google母公司Alphabet，股價漲2.47%。另AI晶片領頭羊Nvidia漲 1.71%、Tesla升2.22%、蘋果（Apple）漲2.10%。

生物科技公司Illumina股價跌5.26% ，原因遭中國列入「不可靠實體名單」。

2024年4月22日，德國漢諾威，圖為人們在博覽會期間，走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

業廠默克跌9% PayPal挫逾13%

業廠默克（Merck）股價下跌 9.05%，此前該製藥商表示，中國對HPV疫苗的需求持續疲軟，預計將損害該公司2025年的收入。

數據分析公司Palantir業績優於華爾街預期，股價將上漲23.99%。

另外，支付平台巨頭PayPal第四季營業利潤率出現萎縮，導致股價下跌13.17%。

美國12月JOLTS職缺少於預期

數據方面，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，去年12月職位空缺760萬個，少於市場預期的800萬個，以及前一個月的809.8萬個。

另外，美國去年12月耐用品訂單終值按月下降2.2%，與前值相同。工廠訂單按月跌0.9%，多於市場預期的0.7%；扣除運輸的工廠訂單則按月增長0.3%。