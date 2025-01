美國公布12月個人消費支出(PCE)及核心PCE數據,按年分別2.6%及2.8%,兩者均符合預期。消息公布後帶動金價創新高,截至晚上10時37分,現貨金每盎司最新報2,807.68美元,升0.47%。紐約期金最新報2,850.5美元,升0.19%。



黃金/金價:LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 09: Sergio Alexander pours molten gold to make a 6.5 kg bar of gold at his melting laboratory on November 9, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)