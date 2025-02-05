日清食品盈警　料去年最多賺2.05億元　按年跌近38%

日清食品（1475）母公司公布截至去年12月底止，現財年第3財季中國業務表現，期內經營虧損9.3億日圓，上一個財政年度同期錄得經營溢利15.67億日圓。



公司又指出季內銷售淨額為186.74億日圓，按年增加12.1%。

在現財政年首3季度，日清母公司於期內經營溢利為28.39億日圓，按年跌47.2%。銷售淨額為558.02億日圓，按年增加9%。

另一方面，日清發盈警，預料截至去年底錄得擁有人應佔溢利介乎1.95億元至2.05億元，較2023年全年擁有人應佔溢利3.302億元，按年減少37.92%至40.94%。

日清食品於大埔創新園的日清廠房。

去年資產減值1.3億至1.4億元

公司指出預計溢利減少主要由於根據香港會計準則第36號確認介乎約1.3億元至1.4億元的資產減值而導致之一次性及非現金費用所致。該等減值相關費用主要包括(i)與中國內地及香港八個盈利能力較低的互補業務（如非油炸麵類及冷凍食品）生產設施有關的物業、廠房及設備減值虧損約8,500萬元；(ii)中國內地分銷業務的商譽及無形資產減值虧損約3,500萬元；及(iii)由於本地物業市場疲軟，公司就作香港倉庫用途之收購的若干使用權資產錄得重估虧損約1,500萬元。

公司表示倘不計及上述減值虧損，於年內的經調整EBITDA水平將介乎約6.05億元至6.15億元（2023年：6.078億港元），毛利將介乎約13.1億元至13.2億元（2023年：13.03億元），本年度毛利率將介乎約34%至35%（2023年：34%）。與前一年相比，經營業績仍然穩健。於2024年12月31日，集團的現金及現金等價物約為13億元。