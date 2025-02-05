彭博︰日央行前理事料今年內再加息2次　終端利率1.5厘

《彭博》報道，日本央行前執行理事表示，央行可能會繼續把基準利率上調至超過當前市場共識的水平，今年可能在上個月加息的基礎上再加息兩次。



「我的基準觀點是還會有更多次加息，」前執行理事Hideo Hayakawa周二接受《彭博》採訪時表示，「幾乎沒有合乎邏輯的理由認為會較早停止加息。」

他稱根據自己的評估，預計日本央行本周期的終端利率在1.5%左右。這高於多數分析師的預期，不過符合國際貨幣基金組織（IMF）的預測。

預料日本央行7月再加息

Hideo Hayakawa此番言論正值市場關注日本央行政策正常化的潛在步伐之際。此前該央行於1月24日將關鍵的政策利率上調至17年來的最高水平0.5%。他預計下一次加息將在7月左右，且臨近年底可能再次加息。

在支持他觀點的因素中，Hideo Hayakawa提到了日本央行預估的介於1%至2.5%之間的名義中性利率。彭博上周的調查顯示，私營部門經濟學家對終端利率的預估中值為1%。

日圓走勢左右加息時間

「他們將首先達到1%」Hideo Hayakawa說，「認為日本央行將止步於預估區間低端是錯誤的。這意味著在將利率上調到1%之後，他們將謹慎地、一點一點地採取行動。」

Hideo Hayakawa表示，下一次加息的時間可能會提前，具體取決於日圓的水平。他說雖然聯儲局最近按下暫停鍵為日本央行提供了更大的政策靈活性，但美國總統特朗普政策的影響難以預測。