美股｜道指收市升317點　Alphabet挫7.29%　Nvidia漲5.35%

Google母公司Alphabet和AMD業績預測遜預期，道指周三（2月5日）一度跌203點後反彈，至收市反漲317點；納指則跌。其中，Alphabet 跌7.29%；AMD跌6.27%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌2.26% 恒指夜期高水84點

道指收市報44,873.28點，升317.24點或0.71%；納指收報19,692.33點，升38.31點或0.19%。標普500指數收報6,061.48點，升23.60點或0.39%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌2.26%。其中，阿里巴巴跌3.02%、拼多多跌3.43%。恒指夜市期指收報20,681點，升33點，較恒指收市20,597點，高水84點，成交14,003張。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Tesla跌逾3.5% UBER跌逾7%

大型股中，AI晶片龍頭Nvidia股價漲5.35%。Tesla上月在德國銷量急跌59%，令股價下跌3.58％。另Amazon跌2.43%。

藥廠安進（Amgen）季續優於預期，股價升6.50%，為表現最強道指成份股。UBER預測本季預訂量低於預期，股價跌7.55%。

另外，農業化學品生產商FMC Corp暴跌33.53%，此前該公司預測第一季營收低於預期。

圖為2024年2月14日，美國加州洛杉磯的大樓上顯示Uber標誌。（Reuters）

ADP私企新增職位及ISM非製造業指數 均低於市場預期

數據方面，人力資源服務公司ADP報告顯示，美國1月私人市場新增職位18.3萬個，多於市場預期的15萬個。另外，美國供應管理協會（ISM）公布，美國1月非製造業指數52.8，低過市場預期的54.3，也低於前值的54.1。