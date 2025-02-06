中美關係｜彭博︰麥肯錫合夥人　質疑在華業務得不償失

中美關係日益緊張，《彭博》引述消息人士報道，美國顧問公司麥肯錫（McKinsey）合夥人正在質疑公司在華業務，擔心在中國開展業務可能不值其所需要承擔的風險。



消息人士表示，麥肯錫一些高級合夥人自去年底以來一直表達相關擔憂，甚至在特朗普勝出大選並承諾加大對華施壓之前就已如此。他們認為，利潤豐厚的北美業務完全可以抵消從中國業務後撤的損失。

麥肯錫官網擷圖。

不過，考慮縮減虧損的中國業務，與麥肯錫全球管理合夥人Bob Sternfels的想法並不一致。他曾指出，麥肯錫需要保持國際足跡，又稱全球化是一種選擇，但坦承這項選擇可能會變得愈來愈難去做出。

於大中華區擁千名員工

報道亦引述知情人士說，麥肯錫的一些合夥人在考慮，中國業務是否值得冒地緣政治風險，尤其是如果這會危及美國業務的話。這家美國公司約一半的收入來自北美業務，與當地政府和一些大公司密切合作。自2008年以來，麥肯錫在涉及美國軍方的諮詢工作中至少賺了4.8億美元。

這家有著近百年歷史的諮詢巨頭，20世紀90年代中期在中國內地首開辦事處。其網站上的資訊顯示，大中華業務擁有約1,000名員工，曾為中國平安等許多內地企業提供諮詢服務。

據知情人士透露，隨著業務放緩，該公司從去年年中開始在大中華區裁減了約150個工作崗位。該公司在上海、北京和深圳等城市仍有一些高級合夥人。