美專家何漢理：中美關係具「韌性」　未來四年合作與衝突並存

美國維吉尼亞大學教授、資深中美關係專家何漢理（Harry Harding）日前在由復旦大學美國研究中心、維吉尼亞大學米勒公共事務中心及CAPRI USA基金會聯合舉辦的「穿越動蕩時期：未來四年的中美關係」研討會上發表看法，對中美關係的未來持「謹慎樂觀」態度，並強調有效溝通與合作是避免衝突的關鍵。



內媒《澎湃新聞》報道，何漢理在研討會上指出，中美關係雖充滿挑戰，但雙方關係的「韌性」不容忽視。「正是這種韌性，使兩國在經歷挫折後能反彈，甚至找到新的合作契機。」他認為，這種韌性來自中美之間深厚的經濟與貿易依存，以及雙方對重大衝突的本能規避能力。

何漢理。（澎湃新聞）

何漢理特別提到，中美之間的衝突風險更多來自誤解和誤判，而非根本性的敵對。他舉例指出，過去雙方在貿易、網絡安全等領域都曾找到合作可能性，而在氣候變化與公共衛生等全球性挑戰上，中美更擁有巨大的合作潛力。

然而，他也坦言，當前國際環境的動盪為中美關係增加了不確定性。「從俄烏衝突到印太地區的戰略競爭，全球秩序正在經歷深刻調整，這一變化加劇了中美之間的摩擦。」他表示，兩國的分歧顯而易見，未來的關鍵在於如何透過有效的溝通和機制來管理這些分歧。

特朗普再主白宮，外界關注中美關係走向。（資料圖片）

展望未來，何漢理表示，「謹慎樂觀」是他對中美關係的態度。他將當前的局勢與冷戰時期作對比，認為雙方都有能力避免全面對抗。「當年，美蘇間相互毀滅的可能性非常高，但雙方仍能避免戰爭。如今，中美兩軍之間的平衡雖非絕對平等，但如果雙方理性看待這個問題，就不會讓緊張局勢升級到不可挽回的地步。」

他進一步強調，「我們必須找到防止兩軍全面開戰的方法。我認為，世界其他國家也不希望看到這種情況。中美兩國的朋友和盟友會努力確保事態不會發展得太過分。」

此外，何漢理提到，中美應在未來四年內重建信任並共同制定規則。他表示，「中美不必也不應成為零和博弈的對手，而應努力尋找合作與競爭的平衡點。」他對雙方領導層保持溝通並積極尋找合作領域寄予厚望，認為這將是決定未來中美關係走向的關鍵。

報道指出，何漢理的發言展現了在全球政治動蕩時期對中美關係的深刻洞察，並呼籲國際社會加強協作，避免緊張局勢進一步升級。