美股｜道指收市跌125點　Nvidia漲3%

市場關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在貿易等方面的政策，美股周四（2月5日）個別發展，道指先升後跌，至收市跌125點；納指及標指上揚。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲2.69% 恒指夜期高水15點

道指收市報44,747.63點，跌125.65點或0.28%；納指收報19,791.99點，升99.66點或0.51%。標普500指數收報6,083.57點，升22.09點或0.36%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲2.69%。其中，阿里巴巴漲1.08%。恒指夜市期指收報20,907點，跌30點，較恒指收市20,891點，高水15點，成交13,871張。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

Amazon績前逾1% Palantir飆逾9% Arm及高通跌逾3%

Amazon定於盤後發布財報，股價漲1.13%。其他大型股中，AI晶片龍頭Nvidia股價漲3.08%，為升幅最大道指成份股。Tesla股價跌1.07％，蘋果則升0.32%。

AI應用軟體股Palantir股價飆升9.79%，創新高收報111.28美元。

晶片技術提供商Arm表示，儘管本季業績超出預期，但下調全年預測，股價跌3.34%。高通（Qualcomm）跌3.72%，該公司稱與華為（Huawei）的授權協議到期後，專利授權業務的銷售今年難以增長。

製藥商禮來公司（Eli Lilly）漲3.35%，此前該公司預測年度利潤將遠高於市場預期。

2024年11月20日，位於英國倫敦的福特汽車經銷商，圖為福特汽車的標誌。（Reuters）

福特汽車跌逾7% Skyworks瀉近25%

福特汽車（Ford Motor）跌7.49%，該公司預測今年其電動車和軟件業務的虧損將高達55億美元。

其他企業動態方面，蘋果供應商Skyworks Solutions暴跌24.67%，此前該公司預測本季獲利將低於市場預期。