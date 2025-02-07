貿易戰｜野村料今年內地出口零增長　人行將減息降準各2次

美國於周二（4日）正式落實向來自中國的產品徵收10%關稅，同日中國亦宣布反制措施，對部份美國產品徵收關稅。野村發表報告指出中國針對美國部份產品徵收關稅，以及對部份金屬與礦產進行出口管制，而有關措施與美國實施的措施不相稱。



該行指出內地為促進金融及房地產市場，以及推動人民幣國際化，會傾好捍衛人民幣匯率；同時為實現穩定增長，將透過各種方式刺激內地需求，以抵銷出口的潛在影響。同時為支持出口商，內地或會增加出口補貼。

野村預料對內地產品遭徵收的新關稅於年內分攤，認為在今年下半年出口增長會面臨巨大挑戰。考慮到關稅因素，預料內地出口增長會由去年增長5.9%，今年降至零水平。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・貨櫃碼頭・深圳：2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

料今年內地分別降準減息各2次

該行中國首席分析師陸挺預測今年內地兩次降低準備金率，分別為今年第2季及第4季；以及將年內減息時間，推遲至今年第2季及第4季，每次減息0.15厘。