貿易戰｜美候任貿易代表格里爾　稱不排除向所有入口貨徵收關稅

美國貿易代表提名人格里爾（Jamieson Greer）在參議院的確認提命聽證會表示，應研究和考慮將徵收關稅普及化，不排除向所有進口美國的商品徵收關稅，以解決貿易逆差等問題。



格里爾指出，需要與中國建立更加平衡的貿易關係，包括要求中方降低關稅和減少非關稅壁壘，將檢視中國違反2020年第一階段經貿協議的情況。

美國總統特朗普提命格里爾（Jamieson Greer）為其首席貿易谈判代表。（King & Spalding）

稱嘗試扭轉美國去工業化

他稱，貿易逆差代表美國有不少製造業職位流失去海外，而且對部分國家的貿易逆差正在擴大，例如關稅較高和貿易壁壘較多的越南。上任後將於短時間內審視相關影響，評估一些有巨額貿易不平衡的國家是否存在不公平的貿易行為，如果這些國家想繼續進入美國市場，雙方需要更加互惠。

對於特朗普最近公布的關稅政策，格里爾指出，目的是阻截鴉片類藥物芬太尼及非法移民流入美國。美國將會重整國際貿易關係，應成為生產國及消費國，並會嘗試扭轉美國去工業化的狀況。

美國前貿易代表萊特希澤 （Robert Lighthizer）。（Reuters）

被指為前任貿易代表軍師

格里爾曾在特朗普第一任政府擔任時任貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的軍師，對中國立場強硬，主張與中國策略性脫鈎（strategic decoupling）。他在貿易政策決策扮演重要角色，曾協助制定當年針對中國的大型關稅計劃，以及與加拿大和墨西哥重談北美自由貿易協議。

特朗普早前指出，格里爾將把美國貿易代表辦公室的工作重點放在控制巨額貿易赤字上，捍衞美國的製造業、農業和服務業，開放出口市場。