債券通債券作為抵押品回購安排今日啟動　四大行已完成多筆交易

人民銀行上月公布「債券通」（北向通）債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務安排，今日為啟動首日，本港有多家銀行公佈已完成多筆交易。新安排下，北向債券通的境外參與者可以使用合資格在岸債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務，為他們提供更多非現金抵押品的選擇，增加其資金靈活性。



滙豐協助Dymon Asia和國泰君安國際等完成交易

滙豐公布，已成功為數家銀行、證券公司及基金等境外及香港機構投資者，完成市場上首批以中國在岸債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購交易。作為指定流動性提供行及託管行，滙豐香港協助包括鼎亞(Dymon Asia)和國泰君安國際等數家國際客戶於今日完成相關交易。

滙豐資本市場及證券服務香港區主管石元良表示，新的回購安排奠下重要的里程碑，利用在岸債券作為離岸人民幣債券回購的抵押品，離岸投資者在參與全球第二大的固定收益資產市場時，可以利用更多不同的融資及流動性管理方案。投資者對新安排的反應理想，突顯香港在拓展中國内地資本市場深度，和促進國際投資者進入内地資本市場方面，扮演著關鍵的角色。

石元良續稱，新安排正式啟動後，相信中國債券將更廣泛應用於離岸融資及抵押，而業界和投資者均十分期待有關安排繼續創新和優化。

中銀香港：對推動人民幣國際化發揮關鍵作用

中銀香港表示，首日完成多筆相關交易，助多家境外機構客戶完成相關回購交易。中銀香港副總裁王化斌表示，「債券通」（北向通）債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務，對推動人民幣國際化發揮關鍵作用。

他指出，人民幣債券具有價值穩定，並與國際市場波動關聯度較低等多項優質資產的優勢，將「債券通」（北向通）債券納入離岸回購業務，進一步增加在岸人民幣資產在國際金融市場中的抵押品功能及應用，同時豐富境外投資者獲取人民幣流動性支持的渠道，從而提高境外機構投資者投資人民幣資產的興趣。

恒生：提升離岸人民幣的流動性

恒生銀行也稱，首天已成功完成數筆離岸人民幣債券回購交易。恒生銀行環球資本市場主管周丹玲表示，這項回購安排在提升離岸人民幣的流動性方面邁出了重要一步，恒生致力支持建立市場化人民幣流動性安排機制，以提升香港作為離岸人民幣業務中心的地位。

渣打：盤活境外投資者的在岸債券持倉

渣打銀行（香港）表示，早上成功與中信證券國際資本管理、廣發全球資本及東衛資產管理私人公司等金融機構客戶，首次以「債券通」（北向通）債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務。

渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，渣打很高興成為首批銀行之一，協助客戶利用「債券通」（北向通）債券作為抵押品，進行離岸人民幣回購，以取得人民幣流動性，有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，提升資本效率，整體提升人民幣資產對國際投資者的吸引力，進一步鞏固香港作為離岸人民幣業務中心的領先地位。

渣打香港在2024年所錄得的北向通交易量亦按年增加近兩成，曾繼志指，自從監管機構於上月宣布有關離岸人民幣債券回購的新安排後，渣打迅即接獲不少客戶查詢，部分表明有意參與交易，預計新的回購安排將成為投資者恆常管理人民幣資產的金融工具。