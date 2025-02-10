滙豐減定存息　呢家數字銀行反推1個月8厘優惠　起存額低至100元

步入蛇年，聯儲局最新議息按兵不動，市場預期短期內減息機會微，意味息口仍將持續高企。可是龍頭大行滙豐，日前卻搶先下調3個月港元定存息0.1厘至3.2厘，為四大行中最高，其他三行大行暫時按兵不動。不過有數字銀行則推出新春優惠，1個月定存息可享有8厘年利率優惠，起存額僅為100元，為目前全港最高的1個月定存息。



滙豐日前搶先下調3個月港元定存息0.1厘，至3.2厘，但仍為四大行中最高。相較數字銀行PAObank則推出新春優惠，1個月定存息可享有8厘年利率優惠。（資料圖片）

PAObank推新春定存8厘優惠 起存門檻僅百元

而有中資行也積極推出或者延續定存優惠吸納資金，當中建銀亞洲延續去年底新推的3個月5.68厘優惠，而工銀亞洲也推出3個月定存5厘優惠，後者起存額僅為1,000元。

數字銀行PAObank宣布，由即日至本月28日起，全新個人客戶成功開立個人儲蓄戶口，並敍造一個月港元定期存款，其首8.8萬元的存款可享8厘年利率，最低存款為100元。以8.8萬元定存上限額計算，即1個月可穩袋586元。不過有關儲蓄帳戶需要保留至少一年，以及於現金回贈存入時，儲蓄帳戶必須有效並活躍等。

PAObank續指，該行個人客戶除可享2厘活期存款息外，更可敍造3個月定存息3.5厘的定期存款，而該定存不設存款額上限。PAObank指出，手機應用程式支援個人銀行客戶，憑香港居民身份證或內地居民身份證及有效來港証件，於香港全線上開立銀行戶口，毋須前往分行。

滙豐減3個月定存息至3.2厘 仍為四大行中最高

滙豐日前將高端客戶3個月定存息由3.3厘，下調至3.2厘，但仍超越恒生及渣打的3.1厘，以及中銀香港的3厘。而滙豐一般客戶3個月最新定存息，也僅有3厘。半年期方面，滙豐、恒生及渣打齊報3.1厘，中銀2.9厘。至於1年期，僅渣打有2.8厘。

建銀亞洲3個月定期存款優惠利率為5.68厘。（資料圖片）

建銀亞洲3個月定存起存額500萬元

目前3個月定存息全港最高的為建銀亞洲的5.68厘，優惠延續至3月底，起存額為500萬元新資金，但需為全新「私人財富」客戶才可開立，不包括現有客戶。需留意，只限首10%新資金才有5.68厘，其餘90%新資金的年利率每日浮動，最新為3.55厘。以500萬元本金計算，平均約3.7厘年利率，3個月收息約4.6萬元。

工銀亞洲上月新推的5厘優惠，1,000元可以起存，累計存款額可達10萬元，3個月存款期有5厘年利率。新客戶至3月31日前，透過該行手機銀行「e開戶」開立綜合賬戶，並經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定期存款，可享定存5厘年利率。