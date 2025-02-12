中電金信助力港生內地實習　推動香港金融科技人才發展

年輕人才的培養對未來的經濟發展至關重要。中電金信最近在香港青年聯會主辦、香港民政及青年事務局贊助的香港青年內地冬季實習團中擔任實習計劃夥伴，為香港大學的學生提供寶貴機會，讓他們在深圳進行為期四星期的金融科技實習，鍛煉並加強他們的專業技能和市場競爭力。



「商業人才培育計劃2024」與 「金融人才培育計劃2024」旨在為年輕人提供與內地市場接軌的機會，讓學生透過在深圳的中國企業實習，開拓視野，了解並適應內地職場文化，從而提升競爭力，為未來職業發展打好基礎。是次計劃收到了上百份申請，經過履歷和面試的審核後，最終有28名同學成功入選，其中2名來自統計與金融專業的香港大學學生獲得在中電金信深圳辦公室進行實習的機會。

在實習開展當天，中電金信為實習生舉辦了迎新會，並組織參觀公司的辦公區域，讓同學能夠快速了解公司的業務及發展情況。中電金信還安排了一系列的學習課程，包括入職培訓、初入職場準備和通用能力提升，幫助實習生更快適應職場節奏和更好地融入工作環境。

隨著粤港澳大灣區建設的推進，香港與內地金融市場的交流日益緊密。政企校的深度合作對於培養高質量金融科技人才至關重要。作為行業領先企業，中電金信始終肩負這一使命，積極支持大灣區金融科技人才的成長。在不久的將來，中電金信期待能見證更多香港大學生在金融科技行業的卓越表現，為大灣區金融市場的繁榮發展作出貢獻。

(資料及相片由客戶提供)