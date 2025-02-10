信和主席黃志祥胞弟黃志達家辦再增持維他奶　持股比率逾8%

信置 （00083） 大股東家族成員黃志達旗下家族辦公室再申報增持維他奶國際 （00345） 。黃志達旗下Kuang Ming Investments向聯交所申報，2月5日在場內買入86.6萬股維他奶，平均每股作價8.6865元，涉資752萬元，持股達8.02%，是黃志達相關資金自1月6日以來再次申報增持維他奶。



黃志達主要循楊協成、Kuang Ming Investments兩家機構入股維他奶。黃志達家族持有的楊協成2024年10月舉牌持有維他奶，不足兩個月間，黃志達的維他奶股份權益升至12%，惟11月底後黃志達增持速度明顯放慢。

黃志達在1月初申報，經楊協成持股5,689.6萬股、經Kuang Ming Investments持股8,316.4萬股。

隨最新申報，Kuang Ming Investments持股增至8,610.4萬股。假若楊協成持股未有大變化，黃志達在維他奶的持股增至1.43億股，相當於已發行股本約13.3%。