資策供股　基滙資本不保留投票權！　鍾楚義盼政府推動二手交投

資本策略（0497）本月初宣布以溢價供股，同時向私募基金基滙資本發行5億元高級無抵押債券，合共集資約20億元。事隔一周，集團主席、人稱「刁王」的鍾楚義會見傳媒，大談今次供股的原因及未來樓市走向。

人稱「刁王」的鍾楚義會見傳媒，大談今次供股的原因及未來樓市走向。

確保毋須稀釋股東權益

鍾楚義表示，因應近年息口持續高企，引致集團售樓步伐放緩，「我哋成立20年，過往一直賺錢，係今年蝕錢。咁我就諗如果賣樓太慢，係咪可以集資，將個financial做得更好。」故此，鍾楚義找來過往有合作的基滙資本入股，希望引入一個完全明白公司業務的長線投資者。

資本策略今次以溢價5.88%，並以每股0.18元發行逾82.88億股，按每10供18股的比例，即供股比例為1供1.8，集資約15億元。同時向基滙資本發行共5億元四年期年息8.22厘債券，及10送1紅利認股證，以溢價29.41%行使，可集資1.01億元。

而包銷商則為已故新世界（00017）創辦人鄭裕彤「御用經紀」的鼎珮，對於有傳今次供股有周大福身影，鍾楚義直言「據我所知係冇」，並補充今次溢價供股，從現實層面都要考慮會否「供唔夠」，故找來鼎珮進行包銷，目的是確保毋須稀釋股東權益。

鍾楚義強調會繼續發展房地產，同時亦看好香港長遠樓市。﹙資料圖片﹚

優質樓盤仍有市有價

細看供股計劃，基滙資本連同認購額外供股權，最多投資逾7億元，鍾楚義本身亦要出資4億元供股，並大呼「肉痛」！但認為幫助公司渡過寒冬是首要任務，並指出自己並沒有統計過在公司投資過多少，但是多年來，保守估計超過10億元。值得一提的是，基滙資本入股後，悉數投票權都會交給鍾楚義，「我理解成基滙資本睇好公司管理層。」

對於資金回籠後，集團會否投資新項目，鍾楚義回應指集團的主旋律仍以持盈保泰為主，套現所得主要會扣減債務，再決定派息或回購股份，以及再投資新項目。但他強調會繼續發展房地產，同時亦看好香港長遠樓市。通告提及的九十億銷售計劃，包括山頂道物業、與新世界發展（0017）合營的黃竹坑站第五期新盤等、與信和（0083）合作的油塘樓盤等。

鍾楚義估計，倘若息口下調，釋放內地優才購買力，可支持香港樓市，並指出現時優質樓盤，仍屬有價有市，「睇太古黃竹坑第4期嗰啲高層海景，都賣3萬幾蚊」。對於業界在再融資出現困難方面，他希望金管局及銀行業界可以早些商討解決方法，並推動二手買賣，刺激交推，進一步推動市場購買力。