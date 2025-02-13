阿里確認與蘋果合作　股價飆9%　2年半來首破120元

阿里（9988）主席蔡崇信確認與蘋果合作。消息刺激阿里股價攀升，今日更升穿120元，不單止突破去年10月初以來高位，更是自2022年7月以來，股價首次升穿120元。124元，升9%，成交額為271.04億元。



阿里主席蔡崇信確忘公司與蘋果合作。(資料圖片)

近期受惠AI概念，以及日前有消息傳出獲蘋果選擇為在內地iPhone推出AI服務等消息刺激，阿里股價接連攀升，在短短1個月內，該公司股價累計升幅達58.3%，跑贏大市及科指表現。

DeepSeek為中國科技股催化劑

對於阿里近期處於強勢，《彭博》引述Solomons Group的亞太區投資和ESG主管Andy Wong表示﹕「DeepSeek的出現為中國科技股帶來了新的AI相關催化劑」，又表示﹕「在這個領域，我們認為阿里巴巴有更為可觀和更為穩固的中期盈利成長前景」

報道亦指出今年1月，阿里巴巴在AI領域的投入取得了初步成果。其發布的基準評分顯示，Qwen 2.5 Max版本在多項測試中表現優於Meta Platforms Inc.的Llama和DeepSeek的V3模型。該公司目前已被視為AI領域的頭部企業，與騰訊、字節跳動等巨頭，以及Minimax和智譜等初創公司展開競爭。但現在還為時尚早。

中國人工智慧公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球。（Reuters）

中國AI公司面臨的一個關鍵障礙是國內消費者和企業的採納速度較慢，且缺乏付費意願。

「許多對沖基金和多頭投資者將AI視為阿里巴巴的一個潛在轉折點，一些人對於了解阿里巴巴雲業務估值以及大型語言模型的潛力表達了興趣，」摩根大通的Alex Yao等分析師在一份報告中寫道。「AI敘事被視為潛在重新評級的驅動因素，但對AI實力是否能夠變現則存在擔憂。」