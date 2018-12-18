王老吉進軍台灣開手搖涼茶店　屢爆欠薪

說到王老吉，大家都會想到紅色罐裝涼茶。廣藥集團去年授權台灣業界，在台灣開設「1828王老吉涼水舖」，選擇「入鄉隨俗」，以台灣大熱的手搖杯方式售賣飲品。結果開業1年多，近期多次爆出欠薪。

去年9月開業 短時間拓展7間店

台灣飲品業界去年向大陸廣藥集團取得授權，從2017年9月起在台開設7間「1828王老吉涼水舖」，聘用90名員工。

手搖杯裝涼茶 亦有其他產品

該店舖的特色是以珍珠奶茶常用的手搖杯來出售飲品，除了涼茶，還有其他茶類飲品。

不過，台灣《蘋果日報》引述員工報道，公司拖欠本該在12月10日發放的薪水。店長回應稱12日之前會全數發放，但到了當日，員工仍然沒拿到薪金。

《東森新聞》報道，早於10月就有員工稱，公司因財務問題積欠廠商原料費用，並曾欠9月工資。

台灣商人向中國廣藥集授權，在台灣開設「1828王老吉涼水舖」，不只賣涼茶，還出售其他手搖飲品。（王老吉涼茶facebook）

台北市勞動局：9月已見欠薪

《BBC》指出，台北市勞動局證實，由9月開始就陸續欠薪，而且資金問題已影響經營，有店舖曾經沒有茶葉，因此有段時間無法製作飲品。

《BBC》就引述台灣台經專家孫慶龍分析，中國大陸與台灣的飲食習慣並不盡同，在中國大陸受歡迎的產品，未能可以在台灣取得成功。他舉例在中國大陸頗有名的俏江南，2012年進駐台北，最終在兩年之後結業。

台灣超過2萬間手搖茶 競爭激烈

手搖茶在當灣成行成市，新公司要開業並不容易。台灣財政部統計，當地有超過2萬間飲品店，市場競爭激烈。2016年營業額為491億新台幣，預計今年將可突破500億新台幣。

香港王老吉傳人王健儀，曾經在訪問時表示自己堅持做涼茶，不滿王老吉品牌被用作生產其他非涼茶產品。（王老吉涼茶facebook）

加多寶、廣藥 多次爭奪王老吉品牌

王老吉在清代道光年間1828年由王澤邦所創，1885年開設首間涼茶舖，後人分別在廣州、香港及澳門開業。廣州一脈在1949年被中國政府充公，連同當時幾間廣州老字號藥堂合併，1965年「破四舊」時改名廣州中藥製藥總廠，即廣藥集團的前身。

至於近年與王老吉爭奪商標對簿公堂的加多寶，則是東莞商人陳鴻道向香港王老吉傳人王健儀取得秘方之後，在中國大陸發展的品牌。

香港及海外王老吉商標由王健儀所有，本港擁有多間分店。