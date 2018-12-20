傳電子煙龍頭Juul獲萬寶路母企入股　成立僅1年估值迫近長和

電子煙於各國面臨嚴厲監管，惟仍然無改市場對電子煙行業的樂觀態度。《華爾街日報》報道，電子煙龍頭Juul Labs將獲萬寶路（Malboro）製造商Altria Group入股35%，公司估值升至約380億美元（約2,970億港元）。

傳斥資近千億購35%股權

《華爾街日報》引述消息人士指，Altria Group將向Juul Labs注資128億元（約998億港元），換取該公司約35%股權，意味Juul Labs估值已較上輪融資時的160億元（約1,250億港元）上升超過1倍，至2,970億港元，拋離Airbnb、SpaceX、大疆（DJI）等「獨角獸」，僅略低於李嘉誠旗下上市旗艦長和（0001）的3,000億港元。

根據資料，Juul於2017年成立，隨着電子煙風潮席捲全球，公司迅速躋身業內龍頭，估值水漲船高。報道引述消息人士指，Juul現時擁近1,500名員工，今年有望錄得超過20億元（約156億港元）收入，據知公司的毛利率高達75%，遠遠超出傳統香煙。

Altria Group則為美國老牌煙草公司，持有萬寶路等品牌，公司近期陸續布局非傳統煙草行業，本月初已宣布斥資18億元（約140億港元）購入大麻生產商Cronos Group約45%股份。