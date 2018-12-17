【消委會】多個「潮場」有電子煙或加熱煙店　或增加青年接觸機會

近年興起電子煙及加熱煙，更以年輕人為推廣目標，令人擔心吸煙問題年輕化。消委會早前在5個地區、共20個主要售賣年青人潮流玩意的商場視察，發現當中一個商場的44間商舖中，5間有出售電子煙或加熱煙，而店員聲稱未有售賣含尼古丁的煙油或以煙草製成的煙枝。消委會認為，商場商舖出售該類產品，增加青年接觸機會，並指出電子煙含有或釋出有害物質，會危害健康。

消委會認為，出售電子煙的商舖數量，會直接增加年青人接觸產品的機會。（資料圖片 / 羅國輝攝）

消委會於今年11月，在灣仔、銅鑼灣、旺角、油麻地及深水埗5個地區，共20個主要售賣年青人潮流玩意、手機或電腦等物品商場。發現當中10個商場的部分店舖，有電子煙或加熱煙產品出售，其中一個較小型的商場，44間店舖中，有5間、即11%出售該類出產品。其餘9個商場有出售相關產品的店舖，比例約為0.5%至5.7%。

消委會認為，出售電子煙的商舖數量，會直接增加年青人接觸產品的機會。而部分商舖在自家網站或社交媒體提供網上訂購，亦有店員向消委會職員表示，瀏覽網站會有較多、較齊全的產品資料可細閱，在選取產品型號後，致電店舖訂貨及付款取貨。

（消委會圖片）

而調查中，店員一般聲稱沒有售賣含尼古丁的煙油，或以煙草製成的煙枝，亦有店員稱供應的煙枝不是由煙草製成，而是以其他物質代替，如茶葉等，再加其他香味劑提供不同 口味。

消委會指出，電子煙的氣霧曾被檢出甲醛、重金屬、多環芳香烴及尼古丁等有害物質，而以煙草製成的加熱煙，與傳統煙一樣含有可成癮的尼古丁，及其它有害物質。而今年首11個月，則收到5宗相關投訴個案。