【保險科技】保監局批出首個「快速通道」虛擬保險牌照

保監局宣布，發出首個循「快速通道」申請的虛擬保險公司牌照，局方未有透露公司名稱，本地保險科技初創Bowtie（保泰人壽保險）隨後確認，已獲保監局發牌，成為首間全網上保險公司。

獲發牌公司不設保險中介

保監局行政總監張雲正透露，該公司持有及採用全數碼分銷渠道的本地初創，計劃透過特定數碼分銷渠道提供結構簡單、保障成份高及保費低廉的產品，當中不涉及任何保險中介人。他認為，保險科技可激發市場創新、提升價值定位、改善客戶體驗及推動金融產品普及化，對業界和消費者都有好處。張雲正又指，局方正審視其餘數個「快速通道」申請，待準備就緒後將發出新授權。

Bowtie隨後發表新聞稿，確認公司成為首間獲發牌的全網上保險公司，期望於明年上半年正式開業，主打簡單的醫療及人壽保險。根據資料，Bowtie的投資者包括永明金融、香港X科技基金等。

保監局於去年9月推出「快速通道」，加快處理採用全數碼分銷渠道的新型保險公司申請，惟申請人仍需夠符合現時所有有關償付能力、資本和本地資產的要求。局方回應《香港01》查詢時指，當局自推出「快速通道」以來共收到約40宗查詢，包括科技公司、初創企業及顧問公司。