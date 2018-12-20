【保險金融科技】Bowtie取得香港首個虛擬保險牌照

保泰人壽保險有限公司﹙Bowtie﹚宣布，獲香港保險業監管局透過快速通道（Fast Track）授予本地首個虛擬保險牌照的本港公司。Bowtie提供人壽及醫療保障，讓客户在網上自行投保，無須中介人參與。

Bowtie在A輪融資中籌集達2.34億港元（約3,000萬美元），投資者包括香港永明金融、香港X科技基金和天使投資者。

Bowtie將會向食衛局申請發售零佣金的「自願醫保計劃」認可產品，將於2019上半年正式推出。

Bowtie聯合創辦人陳鯤宇﹙左二﹚、顏耀輝﹙左三﹚與香港永明金融行政總裁趙法衡﹙右﹚合照。﹙資料圖片﹚

創辦人︰香港急需一間科技創新的保險公司

顏耀輝和陳鯤宇是Bowtie的聯合創辦人兼聯合行政總裁，兩位於香港土生土長，曾在美國一家環球顧問公司擔任精算顧問。在創立Bowtie之前，他們已在香港先後成立兩間保險科技初創企業。

顏耀輝表示，數碼科技急速發展，但保險科技的步伐則相對緩慢。 香港急需一間以科技創新的保險公司，為保險去重新定義 – 高保障、零佣金、簡單易明。

香港永明金融行政總裁趙法衡﹙Fabien Jeudy﹚表示，永明金融的數碼革新策略之一是投資於具潛質變革保險行業的企業，並在其成立早期作出投資，而投資Bowtie，體現了公司確信科技可以帶來更多可能，保障產品也可以更加創新。他又相信，Bowtie能透過最新科技和網上營銷策略提升客戶體驗。