《福布斯》﹕亞馬遜CEO貝佐斯身家暴增成大贏家　大輸家竟係佢？

亞馬遜行政總裁貝佐斯今年身家暴增279億元（美元‧下同）至1,262億元，被《福布斯》評為今年一眾超級富豪中的大贏家，那麼誰是大輸家呢？原來就是有教主之稱的Facebook行政總裁朱克伯格。

一眾超級富豪身家升跌，自然以其手上持有的股份格價升跌有關。雖然2018年尚未過去，但是已發生了多宗令市場出現波動的事件，導致今年全球10大富豪身家增加640元，與去年全年增加2,040億元，大為收窄。

當然增幅少了，還是比以往有進帳，其中一人便是貝索斯。亞馬遜股價今年9月曾升破2,000元，帶動貝佐斯身家水漲船高，就算股價其後受到銷售額下跌拖累而大跌25%，可是在過去1年，公司股價仍錄得逾30%增長，促使貝佐斯身家增加279億元。

Facebook今年受多項負面消息困擾，股價大跌，連行政總裁朱克伯格身家亦縮水。（視覺中國）

蓋茨及鮑爾默兩人身家均有進帳

其他贏家包括微軟創辦人蓋茨及鮑爾默，隨著公司股價上揚，2人身家增加了63億元。同時石油及天然氣公司利潤增加，個別俄羅斯富豪身家亦有進帳。

可是同為超級富豪的朱克伯克，卻是今年輸家。今年Facebook受到多項負面消息困擾，既有季度業績表現令人失望，亦有涉及將用戶資料洩露予第三方機構，及捲入聘用公關公司對富豪索羅斯進行調查等。多項負面消息導致公司股價大跌，朱克伯克身家縮水187億元。