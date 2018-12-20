Facebook就分享數據醜聞「解畫」：其他公司不能擅自閱讀用家訊息

Facebook周三（19日）遭美國華盛頓總檢察長起訴，指它在英國劍橋分析公司（Cambridge Analytica）不當收集資料事件中未能保障用戶私隱，面臨最高70億美元（約546億港元）罰款。 《紐約時報》周二（18日）披露Facebook讓包括Spotify、Netflix等有閱讀、撰寫及刪除用家的訊息的功能，公司周三（20日）在網誌中解釋，此舉目的是讓用家可使用該等公司提供的產品中通訊。但網誌寫明「沒有第三方在未經你許可的情況下，閱讀你的私人訊息，或向你的朋友發送訊息。」

華盛頓總檢察長周三入稟法院，指控Facebook容許劍橋分析擅自取得約8,700萬用戶的個人資料，以及未能監管第三方應用程式。惟Facebook否認有第三方應用程式在未經用戶許可的情況下，獲取用戶私人信息或向其朋友發送消息。

Facebook近日再傳出多宗不當使用客戶私隱醜聞，包括在上周五（14日）承認有第三者應用程式可能以非正當方式取得用戶的相片，以及周二有消息指該公司與Spotify、亞馬遜等企業分享用戶資料。

劍橋分析公司3月被指在未經授權下，收集Facebook用戶的個人資料，並在2016年美國大選時，把相關資訊提供給後來當選總統的特朗普（Donald Trump）的競選團隊。

（路透社／全國廣播公司）