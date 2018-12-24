港產獨角獸Welab委任「卡王」梁永祥　為虛擬銀行候任行政總裁

虛擬銀行發牌在即，有份申請的本地金融科技初創企業WeLab確認，已委任有「卡王」之稱、前新鴻基金融（光大新鴻基前稱，0086）行政總裁、前恒生（0011）執董兼個人銀行業務主管梁永祥為虛擬銀行候任行政總裁。一旦金管局出批出牌照，他將執掌其虛擬銀行業務。

Welab發言人表示，已委任梁永祥為虛擬銀行候任行政總裁。並指他擁有豐富的金融及銀行經驗，相信憑藉其專業知識，結合WeLab的金融科技實力及現有管理團隊，可構建一家創新、穩健的虛擬銀行，為香港市民帶來耳目一新的銀行體驗。

梁永祥曾於香港與澳洲多間主要金融機構擔當要職，包括新鴻基金融、恒生、美國運通、渣打銀行、Visa國際組織與萬事達卡國際組織等。（浸會大學網頁）

早已網羅陳家強為資深顧問 日後任虛擬銀行非執行主席

翻查資料，梁永祥在加入恒生前，曾任職於美國運通國際集團、香港渣打銀行、悉尼Visa國際組織和萬事達卡國際組織等多家企業。他於1994年加入恒生銀行，一直晉升到入董事會，於2011年時離職為該行執董兼個人銀行業務主管，在任內首創信用卡cash dollar積分，有「卡王」之稱。他於2012年起加入新鴻基金融任行政總裁，直至2017年5月退任。

早前WeLab創辦人龍沛智表示，公司有信心成為首批獲發牌照的企業，並相信可在短期內收支平衡。而財經事務及庫務局前局長陳家強現為WeLab資深顧問，若公司獲發虛擬銀行牌照後，將擔任虛擬銀行的董事局非執行主席。