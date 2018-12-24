星美稱正與電視廣播等債權人商債務重組計劃　尚未訂協定協議

有傳電視廣播（0511）會作為白武士，對陷入財困的星美控股（0198）給予援手。星美發出公告，指出正與包括電視廣播等債權人及其他貸款人商討不同方案，作為全盤債務重組計劃的一部份；又指出就重組債務計劃，債權人對公司進行盡職審查。星美將會繼續停牌。

星美又指出，目前尚未與電視廣播就債務重組計劃，訂立或協定協議或重大條款，董事會將於適當時候，作進一步公告。

目前電視廣播持有星美一筆總值2,300萬美元﹑年息為9.5厘於2020年到期的無抵押可贖回固定票息債券，以及另一筆總值8,300萬美元﹑年息為7.5厘於2020年到期的可換股債券。

電視廣播稱已收到星美支付的債券利率

電視廣播亦發出公告，指出正對星美的財務狀況進行初步審查，以評估其營運及財務狀況，及作為星美債券持有人的選擇權。審查仍屬初步階段，將會或不會導致公司有任何進一步行動。

電視廣播又指出，星美已根據債券文據，向公司支付已到期的債券利息。

電視廣播稱，正在審查星美的財務狀況。（電視廣播網頁擷圖）

月初發公告承認財困

在內地經營影院的星美，於本月上旬發出公告，承認陷入財困，又指出截至11月底未償還的本金及利息分別減少至34.86億元及2.89億元，總計37.75億元。另外，集團收到相關貸款人律師信要求償還4億元。

公司亦指出旗下320間影院中，有140間已停牌，而拖欠薪金及租金等金額，達到4.8億元。

當時公司指出，正與貸款人及債權 人進行積極磋商及討論；亦正尋求新投資者探求可能達成之債務重組方案。

傳電視廣播成白武士

兩個星期後，事件似有新進展。今日《星島日報》報道，電視廣播有可能對星美出手相助，並已成立獨立委員會處理相關事宜，以及已委任德勤進行盡職審查，及研究不同方案。

報道又指出德勤已於上周提交報告，電視廣播董事會亦就星美重組進行討論，惟未有結論。

報道亦指出星美的債權人有意將星美的院線拆骨，唯除卻電視廣播外，其他債權人或貸款人如建設銀行（0939）均為金融機構，只希望取回借給星美的資金，並無意經營影院，所以對電視廣播有意成為白武士是支持。報道又指出，星美經營的院線共有320間影院，價值介乎180至200億元人民幣。