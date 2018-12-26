螞蟻金服擬斥55億收購英國跨境支付公司

阿里巴巴旗下螞蟻金服計劃收購英國跨境支付公司WorldFirst。據英國傳媒《Sky News》引述知情人士指，收購規模將超過7億美元（約54.8億港元），交易將加大中國金融科技企業的國際影響力。

報道指，2間公司已就收購方案進行數個月的討論，若交易完成，將會是中國科技企業進入英國金融科技界最大筆的交易之一。報道引述銀行業人士稱，雙方已告知英國金融行為監理總署有關事項，而目前未知螞蟻金服會否收購WorldFirst的全部或部分股權。

螞蟻金服與WorldFirst均沒有對消息作出回應。

螞蟻金服今年收購美公司失敗

WorldFirst提供跨境支付和貨幣兌換服務，自2004年成立至今，已為16萬用戶轉帳逾600億英鎊，並在美國、加拿大、澳洲、香港等地持有金融牌照。今年年中，WorldFirst向中國提交進入第三方支付市場的申請，並通過越蕃商務資訊諮詢（上海）有限公司獲得牌照，可在中國提供互聯網及移動電話支付業務。

螞蟻金服在今年1月打算斥資12億美元收購美國支付公司MoneyGram，但最終未得美國外資投資委員會批准，這次是螞蟻金服再次進軍歐美金融市場的嘗試。