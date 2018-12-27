WeChat Pay HK推跨境支付服務　香港錢包可用於內地消費

騰訊控股﹙0700﹚）旗下流動支付平台WeChat Pay HK宣布，成為香港首家支持內地線下商戶跨境支付的電子錢包。

公司稱，繼早前率先落實「雙向跨境支付」方案，本月起首批跨境支付的內地線下商戶亦經已全面開通，覆蓋衣、食、住、行等生活場景。用戶可透過WeChat Pay香港錢包於陸續開通的80多萬家內地線下商戶直接以港元支付以人民幣計價的商品及服務，而每次交易都會自動將人民幣價格換算成需支付的港幣等額，暫不會向用戶收取手續費。

除了早前開通的美團、點評、滴滴出行及12306等線上商戶外，WeChat Pay HK於本月起開通了更多線下商戶，包括全國大型百貨及零售店如沃爾瑪、永輝生活、屈臣氏等。

推兩大迎新禮賞活動

另外，WeChat Pay HK推出兩大迎新禮賞活動，由即日起至12月31日，新用戶可領取HK$ 10通用優惠券一張，凡於指定香港商戶用WeChat Pay HK消費滿15港元，即可使用10港元通用優惠券。與此同時，未綁卡的用戶於推廣期間首次在WeChat Pay香港錢包成功綁定Visa或Mastercard信用卡、銀行卡或銀行帳戶，即可領取10港元通用優惠券一張。優惠券只限於香港消費使用，送完即止。