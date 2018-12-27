台北雙子星項目　南海控股獲選為最優申請人 　進入投標下一階段

南海控股（0680）競投台北火車站上蓋大型商業發展項目「台北雙子星」，有最新消息。據集團公告指，台北市政府捷運工程局今日﹙27日﹚宣布，南海控股獲選為項目最優申請人，因此將進入投標程序下一階段，開始與台北市有關當局磋商投資契約的條款，並預期明年3月訂立有關契約。

據南海控股今年10月1日發出的公告，集團就鄰近台北火車站之機場捷運站上蓋結構工程項目向台北市當局提交標書。項目獲形容為「台北雙子星」，涉及開發機場捷運站上蓋，集酒店、零售商舖及高級辦公室空間於一身的地標性多功能高層綜合大樓，有關大樓地基面積約為31,700平方米。該綜合大樓將直接連接機場捷運台北站，直通桃園國際機場。

台北雙子星項目總投資額料超過600億元新台幣。（影片截圖，來源：香港商南海發展有限公司 YouTube頻道）

預料項目在2025年完成

台北捷運局今日中午亦發出新聞稿，指出台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發專案（台北雙子星），由香港商南海發展及馬來西亞商馬頓合組的團隊，獲最優申請人資格，預料會在明年3月底前完成投資契簽定，並預期項目會在2025年完成。

捷運局又指出，發展團隊承諾土地所有權人最低分配比率為C1基地66.4%、D1基地66%，以及回租租金（首年平均月租金單價）每坪2,602元（新台幣‧下同）。最優申請人應依規定成立符合招商案規定的新專案公司，並繳納履約保證金19.4256億元。

「台北雙子星」，於今年10月1日截標，當時獲兩大財團提交標書，除了南海控股牽頭的國際財團，還有由藍天電腦與宏匯集團合組的「本地薑」財團。南海控股是唯一投標的國際投資者，擁有項目80%權益，其餘20%權益則由馬來西亞財團持有。據報，項目總投資金額料逾600億新台幣。