騰訊輪證去年膺市場最受歡迎　投資者原來靠呢隻「食糊」？

港股去年市況不佳，投資者持正股輸錢外，投資輪證等衍生工具損手爛腳更是難免。瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，去年為極具挑戰性的一年，整體輪證投資者虧蝕約210億港元，窩輪和牛熊證的虧損分別為123億和87億元。至於今年在輪證市場應採取哪些策略？他指出不要溝貨。

恒指騰訊輪證蝕最多 投資者靠舜宇食糊

騰訊（0700）輪證成交量續稱霸2018年，分別佔整體窩輪及牛熊成交額35%及50%，但投資者購買相關產品以損手為主。窩輪方面，雖然投資者持有騰訊認沽證取得盈利4.5億元，但由於持有騰訊認購證的蝕得更多，致騰訊窩輪整體虧損高達25.2億；僅次蝕最多的平保（2318）窩輪，投資者整體虧蝕達31億元。

反而，舜宇光學科技（2382）窩輪投資者錄得5,766萬元盈利，成為賺最多的窩輪相關資產；其次是中石化（0386）窩輪錄得4738萬元盈利。

牛熊證方面，舜宇光學熊證投資者去年賺2,385萬元位榜首；整體計則以恒指牛熊證虧損38.6億元最令投資者損手；其次也是騰訊牛熊證，蝕28.6億元。

騰訊（視覺中國）

周國威：窩輪牛熊 嚴格執行止蝕

對於今年的窩輪牛熊策略，周國威預料市況會持續波動，根據2018年的經驗，投資者應該善用認沽證及熊證對沖，選股時不一定集中指數或大藍籌，可嘗試選擇不太受大市影響的二、三線股份或公用股。

另外，亦要掌握操作時機，以短線為主，因熊市的反彈力度可以很大，「落車時間要掌握得好」，萬一睇錯市也不要隨便「溝貨」，寧願嚴格執行止蝕，再作下一次部署。

業界正與港交所商討上半年推出新衍生工具

另外，他表示，業界正與港交所商討推出窩輪和牛熊以外的新衍生產品，以填補市場欠缺針對橫行和窄幅上落市況的衍生工具，只要正股或指數在定價範圍內，該產品的價值便會上升。

目前正與監管機構磋商如何制定最少流通量、買賣差價等，預計上半年能推出，初期會以掛鉤恒指及流通量較高的藍籌股為主。