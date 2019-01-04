騰訊終極「沈判」　沈大師︰當內需股去睇　200蚊係好值買

去年股王騰訊（0700）爆升神話不再，著名股評人訊匯證券行政總裁、人稱「沈大師」的沈振盈，去年老早唱淡股王，成為「十年磨一劍」的另一代表作。 他直言，騰訊已經不是一隻增長股，極其量是一隻存在隱憂的內需股，散戶只能吼位買︰「我睇唔到騰訊上得返400蚊，因為好難再做到4成盈利高增長，股價最盡都係350蚊。但如果用廿幾倍PE（市盈率）來計，更值得買，所以我一路都話200蚊係好值買！」

沈大師直言，騰訊無力重回400元水平，最多只值350元。（鄭子峰攝）

「炒到470蚊係戇居 騰訊最盡值350蚊」

在股王騰訊身上，大師看到不少股民用個「價」去看「價值」的通病。「（散戶）見過470元，就會以為400蚊抵，350蚊仲抵，到300蚊仲抵！但其實根本炒上300蚊都唔值，炒上400蚊係過份，炒到470蚊係戇居，大行仲話上到5百幾，直情係搵笨！」

沈大師直言「往者而已」，看不到騰訊重上400元的理由，因為目前已很難再做到每年盈利增4成的情況，「騰訊員工同管理層係好有活力，某個時段亦做到好高增長，亦創造到價值，唔係話騰訊依家無價值，只係唔值呢個價，正常你當佢係內需股！」然則，大師睇目標價是？「其實最盡都係350蚊。如果用廿幾倍PE（市盈率）來計，更值得買，所以我一路都話200蚊係好值買。」

更為關鍵的是，沈大師認為手遊業務「唔洗望」，而雲計算、支付等業務，長遠不會全由騰訊「揸旗」，一定納入中央。「錯不在公司本身，不過在外國就係『大到不能倒』，在中國就係『大到不能再大』，呢個係政治生態。可能日後有其他公司會競爭騰訊嘅地位，有可能佢做嘅嘢，俾另一間公司搶晒，科技就係咁，好似Yahoo畀Google掃晒咁，所以你買定佢（騰訊）10年後增長係好危險。」沈大師解晝。

以目前因素看來，騰訊爆升神話將難再出現。（視覺中國）

「去年幫騰訊求得下下籤 個心已經笑咗」

除了利用基本面分析，大師去年初亦到過黃大仙為騰訊走勢求籤，並求得下下籤，「黃大仙求籤一向都準，我平常有難題就求，嗰次幫騰訊求條『岳飛遇害』，個心已經笑咗，因為我知贏硬，仲諗『黃大仙有冇咁準呀？』。我幫屋企人求過同一條籤，屋企真係發生咗事......」翻查資料，籤文為61號籤──十二金牌召岳飛，內容是「十二金牌速召回 奸雄設計幾時灰 可憐一旦功勞散 老少扶車不斷哀」。據「解讀」，籤文暗示騰訊前途暗淡，籲股民勿高追。

除了求籤之外，他亦希望給散戶帶出股市陷阱處處的信息。去年1月，有位老人家跟他說，「大師，我仲有一注錢，究竟買平保（2318）定騰訊（0700）好。」他續道：「但當時騰訊四百幾蚊，平保就九十幾蚊，點買姐？周圍環境渲染到買呢啲係冇得輸，俾我聽到，我一定要改變呢啲歪風。叫人保守係因為想保險，後生嘅可以去博，但去到某個年紀應該求穩陣。」