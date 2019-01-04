貿發局維持今年本港出口增長5%預測　籲港商考慮拓展新興市場

中美貿易戰僵持不下，本港經濟早前流出「第一滴血」，11月份出口數字意外萎縮0.8%。貿發局研究總監關家明表示，港商在10月份因中美貿易戰而趕單，加上11至12月出口數字一向較為飄忽，導致11月份出口數字出現0.8%負增長，認為數字不算驚嚇。

關家明指港商可考慮開拓新興及歐洲市場

關家明指，維持今年本港出口整體增長5%的預測，「不應看得太差」，又指不應只注視中美貿易戰的情況，因中美只佔本港貿易額約百分之9，反而新興市場及歐洲需求強勁，港商可考慮拓展至其他市場，他預期港商會加快在不同市場取貨。

關家明出席香港信保局舉辦的研討會時指，稅率波動及環境不穩，令出口廠商出現「有單不敢接」的情況，期望中美貿易戰的談判能盡快有結果，無論好壞，都能為市場減少不確定性，為出口帶來正面幫助。

貿發局研究總監關家明指，新興市場及歐洲需求強勁，港商可考慮拓展至其他市場。（區嘉俊攝）

信保局主席指已推出措施支援本港中小企

香港出口信用保險局諮詢委員會主席嚴志明致辭時表示，信保局去年6月及9月均有推出措施支援本港中小企，應對貿易戰帶來的貿易問題及放帳風險，為企業帶來更大保障。

他指，貿易爭議持續緊張、息率趨升及新興市場風險等因素影響經營環境，但環球經濟仍有望平穩增長。

建行陳世淵認為貿易戰有望90日內達成協議

建行亞洲戰略發展部高級副總裁兼經濟學家陳世淵預料，中美兩國在未來90日「休戰期」內有望達成協議，貿易磨擦將走向可控和長期化，未來中美關係從「合作為主」走向「競爭為主」，貿易磨擦轉變化國力競爭。

他指，中美關係以後的競爭關係會愈來愈長，隨著中國離美國愈來愈近，美國打壓就會愈來愈重；而貿易戰對市況的波動是周期性的，去年中美關係極度緊張時，已經歷過波動周期的高點，料今年將波動會達到低點。