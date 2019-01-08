阿里巴巴確認收購德國數據處理公司　交易金額約8億

有外國傳媒報道，阿里巴巴收購了德國數據處理公司data Artisans。公司向內地媒體證實有相關投資。

《彭博》報道指出，阿里巴巴收購了data Artisans。據歐洲科技新聞網站《Tech.au》報道，交易金額為9,000萬歐元（約8.07億港元）。

開源處理引擎Flink創辦人建立

data Artisans是由開源處理引擎Apache Flink的創辦人在2014年成立，總部位於柏林。Flink早於2008年就是柏林理工大學的研究項目，在2014年成為Apache旗下的項目。

而data Artisans旗下的dA平台，主要向企業提供Apache Flink和dA Application Manager兩項服務。

客戶包括ING、Netflix等

阿里巴巴向《全天候科技》確認有該筆投資，但就不評論交易金額：「過去兩年，阿里巴巴一直是Apache Flink最大貢獻者之一。阿里巴巴和data Artisans一起持續為所有Flink社區用戶、合作夥伴和開發者提供更多支持，致力於不斷投資技術和未來。」

資料顯示，data ArtisansA輪融資的投資方，由Intel Capital牽頭，而亦要客戶包括阿里巴巴、ING、Netflix和Uber等。