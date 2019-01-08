旅遊科技平台《賞遊》推app　主打歐洲文化遊

旅遊科技平台《賞遊》推出《賞遊》應用程式（app），以幫助推廣文化遺產保育及促進中國與環球藝術文化組織間的交流。用戶可通過微信登入平台，或免費下載獨立程式的Beta版，瀏覽不同國家的景點和活動，平台亦會根據消費者的地理位置和喜好，顯示附近的景點。

平台設有商戶免費版和收費計劃，收費計劃月費為49歐元（約440港元），較免費版增加了優惠券數量，商戶亦可以自訂版面和獲取銷售數據報告，以便做精準營銷。

賞遊創辦人及行政總裁張得欣說，希望平台每年最多推出兩個新功能，例如為合作餐廳提供電子餐牌等。（鄺月婷攝）

擬今年進軍瑞士和葡萄牙

賞遊創辦人及行政總裁張得欣表示，未來將會繼續完善產品，以及提升用戶體驗，希望每年最多推出兩個新功能，例如為合作餐廳提供電子餐牌等。

她續指，今年公司會進軍瑞士和葡萄牙，繼續發掘現有國家的更多景點，稍後應用程式也會增設中文版，冀在今年把使用量由3萬提升至8萬。2020年時，讓《賞遊》成為內地、香港旅遊人士的首選旅遊app。

《賞遊》創辦人張得欣為本港企業家，公司在2017年成立，並跟荷蘭梵高文化遺產策略性結盟，成為該會的首個亞洲股東。《賞遊》獲第一輪天使投資人融資，涉資500萬元，平台現時在6個歐洲國家（英國、法國、荷蘭、比利時、西班牙及意大利）推出，與逾1,000家夥伴商戶合作。