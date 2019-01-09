特朗普再插聯儲局加息太快　「若有長期零利率將太易玩了！」

撰文：文顥宗
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美國總統特朗普（Donald Trump）去年起連番炮轟聯儲局的加息決定，更一度傳出他有意撤換聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。雖然礙於法律所限無法「炒人」，但特朗普決定繼續「出口術」，昨日（8日）再於社交平台Twitter批評聯儲局加息步伐太快。
稱奧巴馬政府面對零息環境太容易
特朗普於Twitter發表貼文指，現時美國經濟數據非常好，若然自己像前任政府一樣，面對長期零利率的環境，而非現時急速上升的息口，一切將變得非常容易。他亦不忘「讚嘆」一番，稱即使情況如此，但美國股市自2016年總統大選以來，仍然錄得龐大升幅。
翻查紀錄，為應對2008年金融海嘯引發的經濟衰退，聯儲局於當年12月將聯邦基準利率調低到0至0.25厘區間，並一直維持至2015年12月才重新加息。局方最近一次加息為去年12月，至今一共加息9次，聯邦基準利率已升至2.25至2.5厘。其中聯儲局僅於前總統奧巴馬（Barack Obama）任期內加息兩次，特朗普任期內則加息7次。
Economic numbers looking REALLY good. Can you imagine if I had long term ZERO interest rates to play with like the past administration, rather than the rapidly raised normalized rates we have today. That would have been SO EASY! Still, markets up BIG since 2016 Election!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月8日