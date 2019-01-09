特朗普再插聯儲局加息太快　「若有長期零利率將太易玩了！」

美國總統特朗普（Donald Trump）去年起連番炮轟聯儲局的加息決定，更一度傳出他有意撤換聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。雖然礙於法律所限無法「炒人」，但特朗普決定繼續「出口術」，昨日（8日）再於社交平台Twitter批評聯儲局加息步伐太快。

稱奧巴馬政府面對零息環境太容易

特朗普於Twitter發表貼文指，現時美國經濟數據非常好，若然自己像前任政府一樣，面對長期零利率的環境，而非現時急速上升的息口，一切將變得非常容易。他亦不忘「讚嘆」一番，稱即使情況如此，但美國股市自2016年總統大選以來，仍然錄得龐大升幅。

翻查紀錄，為應對2008年金融海嘯引發的經濟衰退，聯儲局於當年12月將聯邦基準利率調低到0至0.25厘區間，並一直維持至2015年12月才重新加息。局方最近一次加息為去年12月，至今一共加息9次，聯邦基準利率已升至2.25至2.5厘。其中聯儲局僅於前總統奧巴馬（Barack Obama）任期內加息兩次，特朗普任期內則加息7次。