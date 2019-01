中美兩國正在北京就貿易戰問題談判,美國總統特朗普在Twitter上帖文表示,與中國談判十分順利(Talks with China are going very well!)。

另外,特朗普在另一帖文指,美國經濟數據看起來非常好。他又自我稱讚,如果像前屆政府可長期保持零利率,而不是像現在快速提高正常化利率。那樣很容易,股市可自2016年選舉後持續大升。