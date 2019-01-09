有線邱達昌：公司前途絕不是電視　寬頻網絡基建才值錢

有線寬頻（1097）今日舉行特別股東大會，就新一輪供股方案進行表決。有線主席邱達昌表示，電視業務未來只會更難做，已經在走下坡，這條路絕不易做。

之不過，邱達昌亦有自己的盤算，明言「公司的前途絕對不是電視，前途係地下，呢個係非常值錢」。他所指的，即是公司地下鋪設的網絡，將成為日後電訊商發展5G所爭奪資源，就好像中移動香港每年都會付上7,000萬至8,000萬元，租用有線的寬頻，為有線營運帶來極大幫助。

電視業務「真的不容易做」 盡量與各界合作

對於電視業務，他提到，旗下免費頻道「香港開電視」最大對手是來自電視廣播（0511，TVB），但自言公司難與TVB爭一日之長短，「TVB係一間好好公司，我哋（有線）目前可以做，就係盡量開放與各界人士合作，營運靈活應變，考慮將廣告費分成，但這條路真的不容易做。」

在收費電視業務方面，邱達昌明言一樣很難做，皆因Now有大量免費節目競爭。自己當初從九倉（0004）接手公司後，已大力為公司節省成本，包括員工數目由2,000人減至1,700人，節省1,000萬元成本，並與電盈（0008）在購買節目上協調，減少購買體育賽事等，令每年開支節省1億至2.5億元。

他預料，公司今年仍要虧損，但虧損程度應會改善，望2至3年後才可收支平衡。