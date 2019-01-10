【UNIQLO、GU母企】迅銷第一季純利按年跌6.4%　至734億日圓

日本時裝品牌UNIQLO和GU母企的迅銷（6288）公布截至去年11月底止第一季業績，期內股東應佔溢利按年下降6.4%至734億元（日圓‧下同）；收益按年增長4.4%至6,444億元；經營溢利為1,046億元，按年減少8.1%。集團維持全年度業績預測不變。

去年10至11月溫度仍然較往年高，令日本UNIQLO的冬季主打商品全線銷情低迷，期內收益為2,461億元，按年下跌4.3%，經營溢利按年急降29.9%至379億元，同店銷售淨額（包含網路商店）按年下跌4.3%。海外UNIQLO收益為2,913億元，繼續超越日本本土UNQILO，按年增長12.8%，經營溢利為525億元，增長12.6%。

GU第一季收益按年增長7.7%

迅銷旗下另一品牌GU，第一季收益為654億元，按年增長7.7%，經營溢利為85億元，按年下降4.9%，同店銷售淨額在11月、12月持續錄得增長。

集團早前預測截至今年8月底止，全年股東應佔溢利可達1,650億元，按年增長6.6%，派息金額為480元，按年增加9%，綜合收益總額將達2.3萬億元，按年增長8%，綜合經營溢利總額將達2,700億元，按年增長14.3%。